Juventus, brutte notizie per Pogba | C’è la data del rientro

Subito problemi per il francese

Contro ogni pronostico, Paul Pogba probabilmente non ci sarà contro l’Udinese. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” infatti, il centrocampista francese non dovrebbe scendere in campo domenica dove i bianconeri saranno impegnati contro la formazione di Sottil.

Juventus, out Pogba?

Ci sono buone chance però di vederlo schierato da Allegri in campo contro il Bologna, nel posticipo dove i bianconeri giocheranno contro il Bologna di Thiago Motta. C’è da pensare però anche al mercato, perchè i bianconeri hanno bisogno di diversi acquisti proprio in vista di questo inizio di Serie A.