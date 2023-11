Bianconeri in campo alle 18 contro il Cagliari di Ranieri all’Allianz Stadium di Torino. Juventus, in buona condizione, arriva alla sfida di questo pomeriggio forte della vittoria di Firenze, la quarta consecutiva, con sei gara di seguito senza subire reti. Ottimo anche lo stato del Cagliari, in netta ripresa, con tre vittorie nelle ultime tre gare disputate tra campionato e Coppa Italia, l’ultima contro il Genoa. L’ultimo precedente, risalente alla stagione 2021/2022, è terminato 2-0 per i bianconeri con reti di Kean e Bernardeschi. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. All. Allegri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Pavoletti, Luvumbo. All. Ranieri.