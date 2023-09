Juventus, Cobolli Gigli: “Per me contano solo i bianconeri, il resto sono chiacchere”

A TMW Radio, Cobolli Gigli ha parlato della possibile cessione della Juve da parte di Exor. Il commento dell’ex presidente bianconero.

Juventus, le parole di Cobolli Gigli

“Non ha lasciato nessuno stupore. Sono voci che circolano da anni e non è detto che un giorno possa succedere. Se la Juve trovasse un azionista che metta ancora più attenzione alla squadra, io come tifoso ne sarei contento. Per me è il marchio Juventus quello che conta. Il resto sono solo chiacchiere. Non credo che in questo momento ci sia volontà di cessione, non è detto che in futuro non possa esserci”