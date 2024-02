Juventus, due nomi se salta il rinnovo di Rabiot | Tutti i dettagli

Adrien Rabiot è sicuramente il pilastro del centrocampo della Juventus, la dirigenza farà di tutto per trattenerlo anche per le prossime stagioni. Il contratto è in scadenza, e se non dovesse essere rinnovato i bianconeri hanno già pronti due nomi.

Juventus, occhi su Kroos e Jorginho

Sia Kroos che Jorginho sono in scadenza con le loro rispettive squadre, e la Juventus è pronta ad inserirsi. Sono due giocatori forse più difensivi rispetto a Rabiot, ma con la possibilità di essere molto duttili. La Juventus aspettando Rabiot, prova a giocare d’anticipo.