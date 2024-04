Juventus e Vlahovic ancora distanti sul rinnovo | Intanto i bianconeri fissano il prezzo

La stagione di Vlahovic quest’anno alla Juventus è condita da 15 gol in campionato, numeri standard per un attaccante del suo calibro ma che potrebbe fare decisamente di più, anche se in questa stagione è migliorato molto dal punto di vista del gioco con i compagni. Il serbo vuole vincere con la Juventus cosa che ancora non gli è riuscita.

Juventus, 80 milioni per acquistare Vlahovic. I club della Premier i più interessati

L’anno prossimo il contratto di Vlahovic salirà dagli 8 milioni percepiti ai 12 nei prossimi due anni alla scadenza del contratto. Secondo “TMW” un’ipotesi di rinnovo a 10 milioni a stagione la Juventus la starebbe offrendo, anche se il giocatore non aprirebbe a tale soluzione. La valutazione dell’attaccante secondo i bianconeri in caso di cessione è di 80 milioni di euro, cifra leggermente superiore a quanto è stato pagato quando è stato preso dalla Fiorentina. Molti club soprattutto dall’Inghilterra sono interessati, ma non hanno proposto ancora nessuna offerta ufficiale.