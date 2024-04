Il piano di Giuntoli per rifondare la Juventus: non solo Koopmeiners Prima di nuovi calciatori la società dovrà individuare a chi affidare il post-Allegri. Intanto Rabiot e Vlahovic potrebbero essere ai saluti

La Juventus ha bisogno di una rivoluzione in tutti i reparti oltre che in panchina. La Vecchia Signora sono anni che arranca in campionato ed Europa, almeno fin quando partecipava ancora alle competizioni. Quest’anno, con Giuntoli al comando, ci saranno grandi novità già a partire da giugno.

Juventus, i primi nomi in vista della rivoluzione estiva

Il 2024 molto probabilmente dovrebbe concludersi con un terzo posto, si spera. Un risultato che non dispiacerebbe alla società, ma che si preclude di fare meglio nelle prossime stagioni. Intanto che si pensa agli obiettivi per la prossima stagione, la prima domanda è “A chi affidare la panchina?”. Stando alle ultime dichiarazioni di Elkann, l’era di Allegri è finita. Ma il punto principale è anche una rifondazione nei vari reparti.

La squadra ha bisogno di aumentare lo spessore per migliorare il gioco, non proprio di livello in questa stagione. Koopmeiners sarebbe una soluzione eccellente, l’Atalanta non regalerà nulla ai bianconeri. Giuntoli sta pensando anche al giusto trequartista, tipo Gudmundsson, il Genoa non fa sconti, chiede almeno 35/40 milioni. In avanti ci saranno altre novità, se Vlahovic dovesse andare via, Giuntoli ha già tre nomi sul taccuino. Si pensa a Guirassy dello Stoccarda, Openda del Lipsia e David del Lilla.