Juventus, filtra ottimismo sulle condizioni di Mckennie | Le ultime

È cambiato il mese, ma non il rendimento della Juventus: se febbraio è stato un mese critico (un solo successo in quattro partite), marzo non è iniziato bene con la sconfitta al Maradona contro il Napoli. L’unica nota positiva di ieri sera è il ritorno al gol di Federico Chiesa, che purtroppo non è bastato e ora anche il secondo posto, a un punto dal Milan, è in pericolo.

Juventus, il punto sugli infortunati

C’è un cauto ottimismo sul recupero di Weston McKennie, reduce dalla lussazione della spalla. L’americano dovrebbe fare un provino in settimana. Inoltre, Allegri dovrebbe inserire anche Moise Kean (fuori da dicembre) e Mattia Perin, che sta recuperando da un infortunio al ginocchio rimediato all’inizio di febbraio. Invece, ci sarà ancora da aspettare per il rientro in campo di Adrien Rabiot.