Juventus-Fiorentina, le scelte di Allegri e Italiano | Le formazioni

Juve in campo alla Stadium, di fronte la Fiorentina di Italiano. Allegri a caccia della vittoria, per blindare il terzo posto in classifica e ritrovare entusiasmo in vista della Coppa Italia, vero obiettivo di stagione. Una Juve a caccia di conferme, per il presente e per il futuro, di fronte la viola di Italiano, col tecnico toscano che punta a chiudere al meglio la stagione prima di salutare Firenze.

LE FORMAZIONI DI JUVENTUS FIORENTINA

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Gonalez, Beltran, Sottil, Belotti. All. Italiano