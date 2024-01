Juventus, il Manchester United ci prova per Bremer | Fissato il prezzo

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport, il Manchester United starebbe puntando a Bremer come difensore in vista della prossima finestra di calciomercato. Il club bianconero però, stando alle ultime avrebbe già fissato il prezzo per il difensore brasiliano.

Juventus, con meno di 70 milioni Bremer non parte

La Juventus avrebbe già fatto sapere al Manchester United che Bremer non si muoverà per meno di 70 milioni di euro. I bianconeri lo hanno acquistato nell’estate del 2022 per ben 40 milioni di euro più bonus, ora il brasiliano è diventato un pilastro per la difesa ma a giugno gli scenari potrebbero cambiare.