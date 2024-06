Juventus, il PSG accelera per Huijsen | I francesi sbaragliano la concorrenza

Il colpo Douglas Luiz ha di certo riportato entusiasmo in casa Juve, che dopo le varie problematiche avute a centrocampo da inizio stagione, sono finalmente pronti ad affidare le chiavi del gioco a un vero talento, pronto a dettare i tempi della nuova squadra di Thiago Motta.

Juventus, c’è distanza con il PSG sul prezzo

Dopo l’importante investimento fatto per il brasiliano, la Juventus dovrà, per ovvi motivi, scendere a compromessi con il mercato, e fare i conti con una cessione, per poter riportare ristoro nelle proprie casse, e il sacrificato potrebbe essere Huijsen.

Sino a pochi giorni fa sul centrale olandese c’erano svariati club in giro per l’Europa, ma, stando a quanto riportato da calciomercato.com, dopo le difficoltà riscontrate con il Lille per Yoro, il PSG ha sbaragliato la concorrenza ed è salita in pole per l’ex Roma, che però a Parigi valutano 20 milioni, cifra nettamente distante da quella richiesta da Giuntoli.