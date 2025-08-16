Juventus, Kolo Muani a un passo dal ritorno in bianconero | I dettagli

Juventus, vicino l’accordo con il PSG per Kolo Muani

La Juventus si prepara a chiudere uno dei colpi più attesi dell’estate. Randal Kolo Muani è a un passo dal ritorno in bianconero dopo l’esperienza della scorsa stagione, durante la quale aveva vestito la maglia della Vecchia Signora in prestito secco nella seconda parte di campionato, lasciando intravedere spunti importanti. Questa volta l’operazione ha contorni ben più definitivi: accordo ormai vicino con il Paris Saint-Germain per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 55 milioni di euro.

L’intesa con l’attaccante francese, classe 1998, non è un problema: già da mesi Kolo Muani ha dato la propria disponibilità a tornare a Torino, rifiutando nel frattempo diverse offerte arrivate dalla Premier League. Il suo obiettivo è sempre stato chiaro: proseguire il percorso iniziato in bianconero e diventare un punto di riferimento nell’attacco della squadra di Igor Tudor.

La Juventus punta molto sulle sue caratteristiche: velocità, attacco alla profondità e capacità di adattarsi sia come prima punta sia accanto a un compagno di reparto. L’affare è ormai agli ultimi dettagli e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca, consegnando alla Juve un rinforzo di assoluto valore.