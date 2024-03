Juventus, Koopmeiners sempre più lontano dall’Atalanta | Le ultime

Il centrocampista olandese del 1998 Teun Koopmeiners, è pronto a lasciare l’Atalanta ed a trasferirsi probabilmente alla Juventus.

Juventus, Koopmeiners sempre più vicino ai bianconeri

A sostegno di questa ipotesi, come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è il forte interesse dei bergamaschi per il giapponese classe 1996 Daichi Kamada, in scadenza di contratto con la Lazio. Tuttavia, molto dipenderà dalla conferma o meno del giocatore biancoceleste, però sembrerebbe che al nuovo allenatore laziale Tudor piaccia molto il calciatore nipponico.