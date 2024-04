Juventus, niente riscatto per Alcaraz | Giuntoli vuole un nuovo prestito

La Juventus punta trovare un nuovo prestito con il Southampton per Alcaraz, il riscatto non sarà esercitato

Alcaraz da quando è arrivato alla Juventus ha avuto un minutaggio parecchio contenuto. Solamente sei le presenze in bianconero con 192 minuti in campo, è chiaro che molto probabilmente visto il poco spazio e la poca fiducia di Allegri non verrà riscattato.

Juventus, possibile nuovo prestito per Alcaraz a giugno

Secondo “La Stampa” invece la Juventus avrebbe intenzione di prolungare il prestito per un altro anno, e i primi contatti tra Giuntoli e l’entourage dell’argentino sono già cominciati. A gennaio i bianconeri avevano sottoscritto un prestito con diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro, pagabili in tre soluzioni. La dirigenza non vorrà assolutamente spendere una cifra del genere per ottenere il suo cartellino, ma Giuntoli punterà a trovare un nuovo prestito per provare a vedere di più le sue potenzialità anche l’anno prossimo.