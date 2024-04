Alcaraz, sprint finale per convincere la Juve. Milik pronto per il derby

E’ tempo di recuperi e futuro dei calciatori in casa bianconera. Per il derby della Mole, in programma per la 32esima giornata, infatti dovrebbe rientrare anche Arek Milik, fermo per un problema muscolare, unico assente per infortunio in Coppa Italia con la Lazio. Martedì il tecnico ha ritrovato anche Carlos Alcaraz, out un mese per una lesione, che è entrato nei minuti finali del match.

Alcaraz, due mesi che valgono il riscatto

Il centrocampista argentino dal Southampton, arrivato a gennaio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, spera di avere l’opportunità di ritagliarsi un po’ di spazio per convincere la Juventus a tenerlo. Sicuramente non lo riscatterà alla cifra fissata (49,5 milioni), però potrebbe chiedere al Southampton di rinnovare il prestito per un’altra stagione.