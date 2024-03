Juventus, Allegri ritrova i Nazionali | Lavoro differenziato per Milik e Alcaraz

La Juventus sta preparando la sfida di sabato sera all’Olimpico contro la Lazio. Nella giornata odierna i tanti Nazionali bianconeri sono rientrati alla Continassa per effettuare il lavoro di scarico nel pomeriggio mentre domani l’allenamento si svolgerà al mattino.

Milik e Alcaraz ancora a parte

Lavoro personalizzato, invece, per Arek Milik e Carlos Alcaraz per recuperare dai rispettivi infortuni ma la sensazione è che possano non farcela ad essere presenti nell’elenco dei convocati per la Lazio. La speranza è che possa rientrare per la sfida di Coppa Italia o addirittura per la Fiorentina.