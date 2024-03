Moggi: “Sono soddisfatto del lavoro di Allegri alla Juventus. Fiducioso per le due partite con la Lazio”

Luciano Moggi ex dirigente bianconero ha parlato ai microfoni di “Radio Bianconera” nella trasmissione “Cose di Calcio” della doppia sfida contro la Lazio del prossimo week end in campionato e Coppa Italia, e dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni.

Moggi: “Sono contento che la Juve è venuta in difesa di Allegri”

Come sarà il doppio confronto con la Lazio?

“Le due partite contro la Lazio saranno diverse. La partita di sabato dà tre punti. La partita di martedì è l’andata di una semifinale di Coppa Italia, il che permette di fare dei calcoli. Tuttavia, posso dire di essere fiducioso per queste due partite”.

Come commenta l’astio del popolo bianconero contro Allegri?

“Questa animosità nei confronti di Allegri mi ricorda quello che è successo durante il periodo di Sarri. I tifosi dicevano che se avessimo continuato con lui, non sarebbero più andati allo stadio. Tuttavia, nel frattempo, ci andavano lo stesso. Ci sono pochi amici della Juventus. Io sono uno di loro. Molti di quelli che criticano dovrebbero sperare che la Juventus faccia bene, invece di dare consigli di mercato senza conoscere le dinamiche di uno spogliatoio”.

“Allegri raggiunge le 500 partite in Serie A? Sono contento che la Juventus sia venuta in sua difesa. Hanno fatto quello che io ho fatto con Carlo Ancelotti all’epoca. La Juventus ha riconosciuto il lavoro di Allegri. Sono soddisfatto di quello che ha fatto la Juventus, perché hanno detto che Allegri sta sviluppando giovani giocatori che possono essere la base della squadra in futuro. Hanno anche ricordato che la Juventus è attualmente terza in classifica e ha fissato l’obiettivo di vincere la Coppa Italia”.