Juventus, nuovo tentativo per Samardžic. Il club di Pozzo tentenna

La Juventus in questi giorni aveva riaperto i contatti con l’Udinese per Samardžić, rilanciando la trattativa con la formula del prestito oneroso a 4 milioni e obbligo di riscatto a 16, con l’eventualità di ingaggiare un giovane della Juventus, con la formula della recompra. Pozzo chiede Fabio Miretti e non Nicolussi Caviglia come gli era stato proposto dalla società bianconera. La Juventus, dopo la richiesta di Pozzo ha deciso di ritirarsi dalla trattativa.

Juventus, si tenta il tutto per tutto per Samardzic

Federico Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ai microfoni di Sky sport dichiara: “Interessi ne ha tanti il ragazzo ma non ci sono mai state trattative serrate o vicine alla chiusura. Il ragazzo sta rispondendo molto bene, sarà un valore aggiunto”.

Samardžić, salvo grandi offerte, rimarrà all’Udinese, dopo le trattative tra Napoli, Inter e Juventus vedremo cosa riserverà il destino al talentuoso centrocampista serbo.