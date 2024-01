Milan, Moncada si inserisce per Samardzic | Le ultime

Dopo la vittoria di sabato sera contro l’Udinese, il Milan ha messo gli occhi su Lazar Samardzic talentuoso centrocampista della squadra friulana che è stato già accostato più volte in questa sessione di calciomercato a molte squadre di Serie A che cercano un centrocampista per gennaio tra cui Napoli e Juventus.

Milan, si pensa a Samardzic per giugno

La trattativa non è semplice viste le richieste abbastanza importanti che il club friulano chiede per lasciarlo partire. Dalla sua parte il Milan secondo SportMediaset avrebbe da giocarsi la carta del riscatto di De Ketelaere che l’Atalanta dovrebbe attuare per circa 23 milioni di euro. Il giocatore tedesco naturalizzato serbo ha messo a segno 3 gol e 2 assist da inizio stagione con l’Udinese, e già in estate era stato accostato all’altra squadra di Milano ovvero l’Inter. Con il gol realizzato proprio lo scorso sabato contro i rossoneri, alla dirigenza del Milan e soprattutto a Zlatan Ibrahimovic, è venuta l’idea di ingaggiarlo per giugno opzione che potrebbe diventare una seria possibilità. Già in questa finestra di mercato idea proibitiva vista anche la non apertura del direttore sportivo dell’Udinese Franco Collavino.