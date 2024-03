Juventus, occhio al Liverpool | Gli inglesi puntano Koopmeiners

Da Klopp a Koop, il Liverpool crede nel colpaccio per tornare in corsa in Champions League. Come riferisce la Gazzetta, la squadra inglese è sempre più convinta di fare un tentativo in estate per Koopmeiners, offrendo una cifra importante all’Atalanta e anche un ricco contratto al giocatore.

Koopmeiners preferisce la Serie A, ma i soldi della Premier fanno gola

Koopmeiners vorrebbe restare in Italia e a parità di offerte potrebbe scegliere la Juventus, ma di fronte a una proposta più ricca non è escluso che possa cambiare idea. I numeri dicono che Koopmeiners è già da Premier: tra i centrocampisti dei top 5 campionati europei solo Foden è andato in doppia cifra come lui nelle ultime 2 stagioni.