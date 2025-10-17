La Juventus è stata colpita da un infortunio dopo l’altro e il tecnico Tudor si ritrova a fare di necessità virtù. In questo caso, l’allenatore, che aveva dato poco spazio a Daniele Rugani e Dusan Vlahovic, adesso dovrà puntare su di loro in questo momento complicato.

Juventus, Rugani e Vlahovic sono pronti alla chiamata

Una nuova chance per i due giocatori che fino a qualche anno fa erano al centro del progetto bianconero. I due giocatori sono pronti a rispondere alla chiamata, non si sono fatti ripetere due volte, pronti a prendersi subito un posto da titolare nella Juventus contro il Como. Rugani si ritrova a dover sostituire Bremer che si è appena operato e starà fuori per un bel po’ di tempo. Il giocatore dovrà coprire la fase difensiva della Vecchia Signora insieme a Federico Gatti e Lloyd Kelly con Pierre Kalulu avanzato sulla linea di centrocampo. Rugani dovrà giocarsi bene questa chance perché potrebbe però essere insidiato dall’inserimento di Joao Mario.

Tudor punta di nuovo su Dusan Vlahovic in attacco perché i neo arrivati, Openda e David, non riescono a carburare in attacco e la Juventus ha bisogno di gol, ma soprattutto di vincere e mettere fine alla lunga serie di pareggi che ha iniziato tra campionato e Champions League.