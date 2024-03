Juventus, piove sul bagnato per Allegri | Vlahovic salta la Nazionale per infortunio

Non sta vivendo un momento semplice la Juventus in campionato ma sembra non esserci mai pace per Massimiliano Allegri. Nella giornata odierna c’è stato un problema fisico per Dusan Vlahovic che non prenderà parte alle amichevoli della sua Nazionale per rimanere a Torino e recuperare dall’infortunio.

Vlahovic resta a Torino per infortunio

Si tratta di una dorsalgia che verrà monitorata giorno per giorno dallo staff medico della Juve. Il serbo avrebbe comunque saltato la sfida del sabato di Pasqua tra i bianconeri e la Lazio e spera di recuperare la condizione fisica in tempo per la semifinale d’andata contro i biancocelesti allo Stadium in programma il 2 aprile.