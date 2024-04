Juventus, Pistocchi: “Thiago Motta ha qualche dubbio sugli obbiettivi. Torna di moda il nome di Conte”

Maurizio Pistocchi noto giornalista ha scritto sul suo profilo Twitter gli aggiornamenti riguardati la panchina della Juventus per il prossimo anno, tra cui il nome di Antonio Conte che si fa sempre più caldo, ecco ciò che ha riportato sul suo social.

Juventus, Pistocchi: “Conte ha dato totale disponibilità a tornare in bianconero”

“Mentre Thiago Motta contattato da Giuntoli, avrebbe qualche dubbio sugli obiettivi e le disponibilità finanziarie necessarie per costruire la Juve del futuro, avendo tra le altre anche una proposta interessante dalla Premier League, per la Juve torna alla ribalta un nome caro alla tifoseria, quello di Antonio Conte, che ha dato la sua totale disponibilità a tornare in bianconero dopo l’addio di Andrea Agnelli, con il quale i rapporti erano pessimi. Conte piace alla proprietà, che lo considera l’uomo giusto per ricostruire un gruppo vincente, non ha fatto richieste irricevibili e ha il placet del GranVisir bianconero Giorgio Chiellini, molto ascoltato in società (il suo parere fu decisivo già nel primo esonero di Allegri e in quello di Sarri)”.