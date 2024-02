Juventus, potrebbero arrivare 35 milioni in estate per due calciatori

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, da Lisbona potrebbero arrivare delle offerte molto importanti per due calciatori attualmente fuori dal progetto tecnico della Vecchia Signora. Uno è il centrocampista Arthur Melo, attualmente in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto (fissato a 20 milioni di euro), mentre l’altro è il centravanti Kaio Jorge, passato quest’anno al Frosinone.

Juventus, cessioni in vista

Fra le squadre portoghesi, il Benfica sarebbe pronto a migliorare la qualità del proprio centrocampo acquistando Arthur. Per Kaio Jorge si aprirebbe invece la possibilità dello Sporting Clube de Portugal. L’attaccante sembra essersi lasciato alle spalle un vero e proprio momento negativo e l’idea dei bianconeri per il classe 2002 è quella di incassare almeno 15 milioni di euro. Se dalla cessione di Arthur entrassero circa 20 milioni, la Juventus avrebbe un guadagno di quasi 35 milioni di euro.