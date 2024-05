Juventus, pronte due contropartite per arrivare a Calafiori

Riccardo Calafiori rimane un obbiettivo concreto di mercato. Specialmente ora che Thiago Motta è pronto a firmare per essere il nuovo allenatore della Juventus. Per il difensore del Bologna il club rossoblu chiede circa 25 milioni di euro, e se i bianconeri non vogliono che il prezzo lieviti in vista dell’Europeo che può essere una vetrina importante, dovranno muoversi per tempo.

Juventus, Nicolussi Caviglia e Barbieri per convincere il Bologna

La Juventus prepara delle contropartite tecniche come scrive Tuttosport per cercare di far scendere il prezzo, e potrebbe inserire Nicolussi Caviglia e Barbieri due giovani promettenti. Inoltre potrebbe esserci la possibilità di inserire anche Miretti che piace anche al Monza. La scelta di Calafiori sarà importante per il club per mettere il primo tassello per rinforzare la squadra.