Juventus, pronto il rinnovo di McKennie

mercoledì, Febbraio 25, 2026
Intesa raggiunta tra McKennie e i bianconeri

Vittorio Lippolis
LA GRINTA DI WESTON McKENNIE IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Buone notizie per i tifosi della Juventus. Nonostante il periodo negativo, la dirigenza è a un passo dal siglare l’accordo per il rinnovo con McKennie. Negli scorsi mesi lo statunitense sembrava vicinissimo all’addio, ma con l’arrivo di Spalletti la situazione si è completamente ribaltata. Per il tecnico toscano il classe ’98 è una pedina fondamentale all’interno dell’organico, soprattutto per la sua capacita di ricoprire svariati ruoli sul campi. A riportarlo è SportMediaset.

Calciomercato Juventus, le cifre del rinnovo

Per il bianconero è pronto un contratto di 4 milioni a stagione, fino al 2030, bonus inclusi. Un bel aumento per McKennie che attualmente percepisce 2,5 milioni. In questo modo il calciatore si lega alla Juventus, squadra in cui milita fin dal 2020.

