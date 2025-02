Juventus – PSV, le probabili formazioni e dove vederla

Bianconeri in campo per i play-off di UEFA Champions League. Non la prima sfida tra le due in questa edizione della competizione: nella prima sfida del turno a campionato, sempre disputata a Torino, è stata la formazione di Thiago Motta ad avere la meglio per 3-1 con reti di Yildiz, McKennie e Nico González. La gara, in programma martedì 11 alle 21, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Juventus – PSV, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Locatelli, Douglas Luiz; Nico González, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Drommel; Karsdorp, Boscagli, Flamingo, Ledezma; Veerman, Schouten, Til; Tillman, de Jong, Bakayoko. All. Bosz.