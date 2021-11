Juventus, record di Chiesa in Champions: non succedeva dai tempi di Trezeguet

Il record di Chiesa in Champions League fa ben sperare. Non succedeva dai tempi di Trezeguet

Federico Chiesa, dopo aver preso in mano e trascinato la Nazionale alla vittoria di Euro 2020, si sta rivelando l’uomo in più di una Juventus che fino a qualche giorno fa viveva una crisi d’identità. Dopo l’addio di CR7, l’ex Viola è diventato il primo giocatore della Vecchia Signora capace di segnare in quattro presenze casalinghe di fila in Champions League dai tempi di David Trezeguet che ci riuscì nel novembre 2001.

LEGGI ANCHE:

L’esterno della Juventus è andato in gol contro la Dinamo Kiev e il Porto nella scorsa stagione e contro il Chelsea e lo Zenit in questa. Chiesa è ormai un top player a tutti gli effetti e sempre più leader di questa squadra.