Juventus, rifinitura in vista della gara con il Malmoe

Archiviata la gara con il Napoli la Juventus di Allegri è tornata in campo per preparare al meglio la partita di domani sera che vedrà affrontare gli uomini di Allegri in trasferta in Svezia.

L’allenatore toscano si aspetta una reazione dai suoi visto che questo campionato non è iniziato al meglio per gli uomini di Allegri, che li ha visti perdere contro Napoli ed Empoli e pareggiare contro l’Udinese nella prima gara in trasferta.

Domani ci sarà l’esordio in Champions per la Juventus, in attesa della delicata partita di domenica sera del Milan allo Juventus Stadium. Ci saranno diversi cambi per l’allenatore toscano, ma solito 4-3-3 per il mister.

Juventus, torna Dybala per la trasferta di Malmoe

Nell’allenamento di oggi, hanno partecipato tutti i calciatori sudamericani da Danilo e Cuadrado a Bentancur e Dybala esclusi dall’ultima trasferta di campionato per il rientro ritardato dai rispettivi impegni con le nazionali.

Allegri si affida di nuovo a Szczesny con Bonucci e Chiellini in difesa con Danilo e Alex Sandro sulle fascia. A centrocampo spazio a Locatellicon Bentancur e Rabiot mezz’ali e davantiChiesa, Dybala e Morata con l’argentino che potrà agire sia da esterno che da trequartista con il giocatore azzurro che andrebbe a fare la seconda punta.