Juventus, rifiutata l’offerta per Clauss | Le alternativa per la corsia destra

Juventus, il Nizza blinda Clauss. Occhi su Arnau Martinez e Juanlu Sanchez

Dopo la cessione di Savona al Nottingham Forrest per 16 milioni di euro più il 10% sulla rivendita, la fascia destra della Juventus è rimasta scoperta, costringendo Tudor a dover adattare Pierre Kalulu esterno a tutta fascia per sopperire a questa mancanza nelle prime due giornate di campionato.

Comolli è quindi a lavoro per assicurare al tecnico ex Lazio un giocatore in grado di occupare la corsia di destra, e i primi nomi messi nel mirino sono stati Juanlu Sanchez del Siviglia e Arnau Martinez del Girona. Il primo, che è stato a un passo dal Napoli di Conte, viene valutato intorno ai 20 milioni di euro, mentre per il secondo c’è stata la forte concorrenza del Milan, tuttora interessato al terzino spagnolo. Per nessuno dei due, però, i bianconeri hanno fatto un tentativo concreto.

Il piano A di Tudor è Jonathan Clauss del Nizza, a cui è stata presentata nella giornata di oggi una prima offerta, che è appena stata respinta dal club francese, che non ha intenzione di lasciar partire il proprio esterno nel deadline day.