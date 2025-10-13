In casa Juve hanno tanti contratti vicini alla scadenza e quello di Yildiz è uno di quelli da confermare quanto prima. La Juventus deve partire da Yildiz nella lista dei rinnovi da fare, anche se il turco non è all’ultimo anno di contratto. L’attaccante bianconero è un pezzo da 90, da blindare quanto prima vista la fila di squadre pronte a portarlo via da Torino.

La prossima estate sarà difficile non perdere il giocatore, una lunga lista di club è pronto a mettere mani sull’attaccante della Turchia che brilla anche con la maglia della sua nazionale. Brilla Kenan Yildiz che, nella vittoria (1-6) della Turchia contro la Bulgaria, il numero 10 della Juventus ha segnato una doppietta. Due gol che fanno sorridere il tecnico della Turchia, Montella, ma anche i tifosi bianconeri che impazziscono per il classe 2005.

Yildiz continua ad incantare tutti a suon di gol e dribbling. In questo avvio di stagione Yildiz continua ad essere uno dei migliori, sia con la maglia della Vecchia Signora che per la Turchia. La società bianconera punta a rinnovargli il contratto e blindarlo, l’idea è un rinnovo fino al 2030 e un ingaggio che arriverà a 5 milioni netti a stagione. Yildiz, inoltre, ha conquistato tutti, anche Transfermarkt che nell’ultimo aggiornamento, il noto sito di mercato gli ha assegnato un valore di 75 milioni di euro. Mai nessun calciatore turco ha avuto una valutazione così elevata.