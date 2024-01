Juventus-Salernitana, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Nella partita di Coppa Italia del 4 gennaio 2024, la Juventus, semifinalista lo scorso anno, ospita la Salernitana allo Juventus Stadium. Con l’obiettivo di vincere la Coppa per la 15ª volta, la Juventus arriva a questa partita dopo una serie di 13 incontri di Serie A senza sconfitte. I granata, attualmente in difficoltà in Serie A, affrontano questa sfida dopo aver superato Ternana e Sampdoria per raggiungere gli ottavi di finale.