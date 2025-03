Juventus, senza Champions sacrificio necessario: le big di Premier su Yildiz

Kenan Yildiz, talento classe 2005 della Juventus e della nazionale turca, sarebbe finito nel mirino delle principali squadre di Premier League. Secondo quanto riportato da “tuttojuve.com” infatti, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Manchester City starebbero seguendo con attenzione il giovane attaccante bianconero, valutando un possibile assalto nella prossima sessione di mercato.

La posizione della Juventus: i bianconeri non fanno sconti

La Juventus, consapevole del valore e del potenziale di Yildiz, ha fissato la valutazione del suo cartellino a non meno di 90 milioni di euro. Il club bianconero non intende fare sconti e potrebbe considerare una cessione solo in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dunque se le big inglesi vorranno affondare il colpo, dovranno mettere sul piatto l’intera cifra richiesta dalla Vecchia Signora.