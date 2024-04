Juventus, si allontana il rinnovo di Allegri

Si respira una certa aria di incertezza riguardo al futuro di Max Allegri sulla panchina della Juventus. Il tavolo per il rinnovo del contratto, che scade nel 2025, è ancora chiuso e per ora non sembra esserci alcun tipo di apertura. Allegri, dopo tre stagioni di gestione complicata tra giovani talenti e limitazione dei danni, cerca garanzie, anche tecniche, per il suo proseguimento sulla panchina bianconera.

Juventus, la dirigenza pensa a Conte e Thiago Motta per il dopo Allegri

Intanto, sullo sfondo, si fa spazio il nome di Thiago Motta, protagonista del momento. Il suo lavoro al Bologna, squadra in cui vola sull’entusiasmo, non passa inosservato. La Juventus ha già avviato un sondaggio, ma Motta sembra essere un nome ambito anche all’estero, specie in Inghilterra e Spagna. I senatori del Bologna, desiderosi di mantenere la loro stella, spingono affinché Motta rimanga e contribuisca a realizzare il sogno europeo del club. Tuttavia, l’ombra di Antonio Conte continua a proiettarsi su molte panchine di Serie A. L’ex tecnico juventino sarebbe disposto a tornare alla Juventus, ma ci sono anche altri club pronti a fargli spazio. Napoli e Roma sono tra i club interessati, e Conte, reduce da tre stagioni trascorse lontano dalla pista di gioco, cerca una nuova sfida.