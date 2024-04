L’agente di Zaccagni avvisa Lotito: “Non lo sentiamo da 40 giorni. In estate ci guarderemo intorno” | La Juve osserva

“Sono quaranta giorni che non sento nessuno dal club. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno”.

Ag. Zaccagni: “Il rinnovo non è la priorità di Lotito”

Sono queste le parole di Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni, ai microfoni di TMW, che svela come l’attaccante della Lazio sarebbe potrebbe lasciare presto la Capitale vista la scadenza del contratto dell’ex calciatore dell’Hellas Verona, che piace a Fiorentina, Napoli ma soprattutto Juventus, che è sempre più vicina a Felipe Anderson.