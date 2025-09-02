Il mercato estivo della Juventus si è concentrato tutto alla fine. Un’estate più che altro lenta, con trattative che non sono andate in porto, come quella di Kolo Muani ma, alla fine Igor Tudor potrebbe avere un attacco anche più forte del previsto.

Juventus, super attacco per Igor Tudor

Comolli ha lavorato Senza sosta nelle ultime ore di mercato, dove ha messo a segno dei grandiosi colpi last minute: Openda e Zhegrova. In 24 ore il club bianconero si è impegnato per 70 milioni di euro considerati i 45 complessivi del belga, sul quale c’è l’obbligo di riscatto, e i 25 per acquisire a titolo definitivo il kosovaro.

Alla Juventus non sarà arrivato Kolo Muani, ma è rimasto pure Dusan Vlahovic che doveva essere la cessione che avrebbe finanziato il ritorno del francese. Intanto il serbo ha messo a segno due gol in due partite. A questo punto difficile che Tudor sia scontento, anzi, grazie a Openda e Zhegrova avrà a disposizioni nuove armi tattiche per schierare attacchi diversi a seconda di esigenze, avversari e momenti di forma. La Juventus, con i suoi giocatori, da David a Vlahovic, fino agli acquisti di ieri, può ritenere di avere un attacco da scudetto.