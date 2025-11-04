Juventus-Sporting Lisbona, probabili formazioni e dove vedere la partita

La Juventus arriva alla quarta giornata della prima fase di Champions League con un nuovo tecnico sulla panchina. Contro lo Sporting la Vecchia Signora verrà guidata da Luciano Spalletti che ha preso le redini in mano dopo l’esonero di Tudor. Il match allo Stadium, Juventus-Sporting Lisbona, si giocherà oggi, 4 novembre 2025 alle ore 21.

Juventus-Sporting Lisbona, probabili formazioni

La Juventus è ferma a quota 2 punti in classifica, i bianconeri hanno ottenuto due pareggi ed una sconfitta. Nell’ultima gara di Champions, la Juve ha perso contro il Real Madrid. La partita contro lo Sporting Lisbona sarà determinante per comprendere meglio come guidare i bianconeri e i problemi da affrontare. Il risultato di oggi è considerato quasi decisivo.

Lo Sporting Lisbona arriva all’Allianz forte di due successi in Champions. Il tecnico Rui Borges sta facendo un gran lavoro con i portoghesi, ha costruito una squadra molto concreta e dinamica. Nelle prime due gare di Champions League, i portoghesi hanno battuto Marsiglia e Kairat. La formazione lusitana ha ceduto solo contro il Napoli.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

Sporting Lisbona: (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Vagiannidis; Hjulmand, João Simões; Pedro Goncalves, Francisco Trincao, Quenda; Suárez. Allenatore: Rui Borges.

Dove vedere la partita

La sfida tra Juventus-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Il match sarà visibile in diretta streaming su Sky Go per i clienti Sky scaricando l’app o collegandosi al sito ufficiale. L’alternativa è NOW, per il quale sarà necessario abbonarsi al Pass Sport.