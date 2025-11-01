Buona la prima di Spalletti sulla panchina della Juve: Cremonese battuta 1-2

Allo Stadio Zini di Cremona va in scena la sfida tra Cremonese e Juventus, valida per la 10 ª giornata di Serie A. I bianconeri hannl battuto 3-1 l’Udinese allo Stadium, interrompendo una serie di cinque partite senza vittorie. I bianconeri salgono così al 7º posto con 15 punti in 9 gare, a sei lunghezze dal Napoli capolista. Oggi è una giornata speciale: segna l’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina juventina e coincide con il 128º anniversario della nascita della Vecchia Signora. La Cremonese, 8ª con 14 punti, arriva dal successo per 2-0 a Genova contro il Genoa, che ha messo fine a una striscia di sei partite senza vittorie.

Cremonese-Juventus, i bianconeri festeggiano il 128º anniversario con una vittoria.

La Juventus stappa il match dopo appena 2′: Il pallone arriva a Kostic dopo un colpo di tacco di Openda e una deviazione di Vandeputte, il serbo insacca facilmente col sinistro sottoporta e fa 1-0 per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti giocano stabilmente nella metà campo avversaria, riuscendo a costruire altre due grandi occasioni con Vlahovic, che al 21′ trova una pronta risposta di Audero e successivamente con capitan Locatelli che dopo 5′ colpisce un palo. Si va a riposo sul parziale di 0-1. La ripresa segue lo stesso canovaccio del primo tempo con la Juventus che, nonostante un piccolo calo fisico, riesce a trovare il raddoppio al 68′ con Andrea Cambiaso: cross rasoterra di Conceicao deviato da Terracciano, il 27 bianconero si avventa sul pallone e col sinistro trafigge Audero. Nel finale arriva una scossa inaspettata della Cremonese con Jamie Vardy che in contropiede batte Di Gregorio e accorcia le distanze. Buona la prima per Spalletti sulla panchina della Juve. Prestazione tuttavia più che dignitosa per i padroni di casa, i quali tengono aperta la sfida fino all’ultimo. I bianconeri festeggiano nel migliore dei modi il loro 128º anniversario, agganciando il Milan almeno per una notte.

Cremonese-Juventus, il tabellino

1-2

Reti: 2′ Kostic (J); 68′ Cambiaso(J); 83′ Vardy (C).

Ammoniti: 74′ Bianchetti (C);

Cremonese(3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo(62′ Sarmiento), Vandeputte, Floriani(71′ Faye); Bonazzoli(71′ Vazquez), Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Nicola.

Juventus(4-3-3): Di Gregorio; McKennie(84′ Rugani), Kalulu, Gatti, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram(79′ Adzic); Openda(63′ Conceicao), Vlahovic(84′ David), Kostic(79′ Kostic). A disposizione: Perin, Scaglia, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.