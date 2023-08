Juventus, Tevez: “Mia moglie voleva uccidermi dopo l’addio”

Nonostante il calciomercato sia in piena evoluzione e la nostra amata Serie A sia appena incominciata, c’è sempre momento per rievocare bei ricordi, come in questo caso per i tifosi della Juventus. L’ex attaccante bianconero Carlos Tevez infatti, da poche ore divenuto allenatore dell’Independiente, ha recentemente parlato, come leggiamo da Tuttosport, del legame che lo lega al club bianconero e dello speciale biennio con esso passato.

Juventus, l’affetto di Tevez per Madama

Tevez ha parlato del momento in cui ha lasciato la Juventus, del cuore che metteva in campo e dell’onore provato per aver indossato la 10: “Il mio arrivo è stato come una ventata d’aria fresca. Arrivare in un club così indossando anche la 10 di Alessandro Del Piero è importante. Quando volli tornare in patria mia moglie Vanessa voleva uccidermi. Gli italiani ci assomigliano molto nel legame con la famiglia e una parte del mio cuore rimarrà lì a vita, ne ho lasciato un pezzetto in ogni partita”.