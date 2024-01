Juventus, tutti su Della Rovere | Concorrenza alle big europee

Il gioiellino della Cremonese Guido Della Rovere dopo le grandissimi prestazioni con la maglia dei Lombardi, è seguito da molte big europee, in Italia lo segue la Juve da tempo.

Su Della Rovere anche Ajax e Bayern Monaco

Secondo “Tuttomercatoweb” Ajax e Bayern Monaco sono pronte a prelevare il giovane giocatore della Cremonese classe 2007, per poi metterlo a disposizione nell’Accademy con un processo di crescita e inserimento nel tempo fino ad arrivare alla prima squadra. Con la primavera della Cremonese ha collezionato 5 gol e 3 assist in 14 gare, contributo che potrebbe essere utile anche a una squadra che per ora in Serie B è al secondo posto in classifica.