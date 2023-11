Juventus, un rinnovo a sorpresa

In casa Juventus una delle più grandi sorprese di questo avvio di stagione è sicuramente Weston McKennie, scaricato in prestito la scorsa stagione al Leeds United è ora di nuovo al centro del progetto grazie alla sua duttilità in campo.

Juventus, la situazione McKennie

Weston McKennie si sta ritagliando uno spazio importante in questa Juventus grazie alla sua adattabilità sulla fascia destra vantando in questa stagione 11 presenze con i bianconeri, rientrando a pieno nel progetto di mister Allegri. La società bianconera sta seriamente pensando ad un ricompensa per il centrocampista statunitense, si è infatti iniziato a discutere sul rinnovo del calciatore americano in scadenza nel 2025. Gli agenti di McKennie sono pronti ad intavolare una trattativa con la Juventus propria in questa sosta per le nazionali per far proseguire l’avventura di McKennie in bianconero.