Juventus, una poltrona per tre

Juventus, Igor Tudor terzo incomodo?

Il futuro di Igor Tudor, arrivato a stagione in corsa, è tutt’altro che scritto. La Juventus ha puntato sul tecnico croato, il quale, nonostante il ruolo di subentrante, ha tutte le carte, tra finale di stagione e Mondiale per Club, per proseguire la propria avventura sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione. Tudor potrebbe essere un terzo incomodo nella lotta alla panchina della Juventus.

Juventus, Gasperini o Conte?

Tuttavia, come riporta SportMediaset, resta ipotizzabile che la società bianconera abbiamo cominciano a guardarsi intorno, alla ricerca di soluzioni alternative. Le due opzioni sono entrambi ex bianconeri: da una parte Antonio Conte, attualmente alla guida del Napoli, in piena corsa scudetto, dall’altra Gian Piero Gasperini, in aria di divorzio con l’Atalanta.