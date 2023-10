Juventus di Massimiliano Allegri in campo alle 20.45 contro il Verona. Bianconeri, forti del successo esterno contro il Milan a San Siro, pronto a riconfermarsi contro i gialloblù, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. L’ultimo precedente all’Allianz Stadium, risalente alla passata stagione, la Juventus ha superato i veneti per 1-0 grazie alla rete di Moise Kean. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: