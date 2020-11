Juventus, via Ronaldo e Dybala: la strategia di Paratici

Il ds bianconero sta pensando alla doppia cessione per arrivare a due giocatori che sono nel mirino della Juventus da anni. Ecco il piano di Paratici

Sarebbe clamoroso, forse non troppo. Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala via dalla Juventus per arrivare a Paul Pogba e Mauro Icardi. Quest’ultimi sono due profili che piacciono da tempo a Paratici e il DS sta studiando un piano ben preciso per portarli a Torino.

Cristiano Ronaldo difficilmente resterà un altro anno alla Juventus, indipendente da quello che riuscirà a vincere. Il suo contratto scade nel 2022, i bianconeri non vogliono lasciarlo partire a costo zero e per questo motivo che sta studiando una strategia. Secondo quanto riferito da Top Calcio 24, il portoghese potrebbe essere inserito nella trattiva con il PSG che vedrebbe Icardi alla Juve e il cinque volte Pallone D’Oro a Parigi. Stesso discorso per Dybala che verrebbe girato al Manchester United nell’operazione che riporterebbe Pogba a vestire nuovamente la maglia bianconera-