Juventus, Vlahovic sempre più fondamentale per i bianconeri

La Gazzetta dello Sport scrive: “Nei momenti più difficili è sempre lui.” Infatti, è stato proprio Dusan Vlahovic a scatenare la reazione della Juventus a Cagliari, in una serata estremamente complicata per tutti i bianconeri.

Juventus, Vlahovic eroe bianconero

Il serbo durante la partita contro il Cagliari di ieri sera, ha segnato una punizione stupenda procurata dall’amico Chiesa. DV9 ha piazzato la palla appena sopra la testa di Makoumbou in barriera e beffando così Scuffet, nell’unico tiro in porta dei bianconeri. Con questa rete Vlahovic segna il suo 17esimo gol in stagione, avvicinando sempre di più la Juventus alla qualificazione alla prossima Champions League.