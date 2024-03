Juventus, Vlahovic: si complica la questione rinnovo

Il Corsport definisce Vlahovic un caso irrisolto. Il suo stipendio annuale per i prossimi due anni (2024-25 e 2025-26) salirà a 12 milioni netti, secondo l’accordo raggiunto tra le parti durante il suo trasferimento da Firenze. Il ragazzo di Belgrado diventerà così il calciatore più pagato della Serie A.

Juventus, la proposta di Giuntoli per il serbo

La proposta della Juve è di uno stipendio annuale di 8 milioni (quello attuale è di 7 milioni), ma da prolungare per altre due stagioni, fino al 2028. Senza un accordo, il centravanti potrebbe finire sul mercato. Non sarà facile trovare un acquirente disposto a pagare almeno 50 milioni, la cifra necessaria per evitare una minusvalenza e assicurarsi i fondi per sferrare l’attacco a Zirkzee. Vlahovic è aperto al rinnovo, ma ha chiesto alla dirigenza di alzare la proposta a 10 milioni per eguagliare lo stipendio annuale di Lautaro all’Inter.