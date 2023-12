Il classe 2005 Kenan Yildiz è arrivato dalle giovanili del Bayern Monaco nell’estate del 2022 e aveva già fatto intravedere qualità importanti sia in Primavera che nella Next Gen. Il turco è diventato il più giovane marcatore straniero in Serie A nella storia della Juventus. Inoltre ha segnato a 18 anni e 8 mesi, due mesi prima del suo idolo Alessandro Del Piero che segnò il suo primo gol con la maglia bianconera a 18 anni e 10 mesi.

Yildiz spera nella chance contro la Roma

Yildiz avrebbe speranze di giocare titolare contro i giallorossi solo nel caso non dovesse farcela Chiesa (considerando che molto probabilmente Kean non sarà disponibile). Se si dovesse verificare questa situazione, allora il turco potrebbe partire al fianco di uno tra Milik e Vlahovic. In caso contrario la coppia d’attacco potrebbe essere formata da Chiesa e Vlahovic.