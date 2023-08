Ciao, sono Daichi Kamada. Sono veramente felice di poter giocare in una squadra storica come la Lazio. Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di auguri. Spero di vedervi allo stadio. Forza Lazio!”.

Calciomercato Lazio, le prime parole di Kamada

Queste le prime parole di Daichi Kamada, ex giocatore dell’Eintracht Francoforte e nuovo calciatore della Lazio, che ha parlato ai canali ufficiali del club, dove si è dimostrato entusiasta della nuova esperienza in biancoceleste.