Klopp non chiude la porta alla serie A: “Richiedetemelo tra un anno. Sull’Atalanta ha ragione Guardiola”

L'allenatore tedesco apre ad un futuro in Italia

Intervenuto sia a Sky che in conferenza stampa, Jurgen Klopp ha parlato della sfida dell’Atalanta ma anche del suo futuro. “Le uniche cose che conosco bene dell’Italia sono il cibo e la parola ‘salve’. Al momento non ho pianificato il mio futuro da allenatore quindi non ci penso. Richiedetemelo tra un anno”.

Klopp: “Atalanta squadra tosta e organizzata”

E poi ancora:

Guardiola ha detto che giocando contro l’Atalanta è come andare dal dentista: confermi?

“Il mio dentista è di Liverpool! Loro sono tosti, sono organizzati, possono essere noiosi ma possiamo esserlo anche noi. Dobbiamo essere forti, sarà una battaglia interessante. So che ci danno favoriti ma non è così”.