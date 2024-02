Krunic al Fenerbahce, il presidente del club torna a parlare dell’ex Milan

Il presidente del Fenerbahce Ali Koç è tornato a parlare del trasferimento di Rade Krunic dal Milan al club turco per poco più di 2 milioni di euro, un’affare secondo il presidente del club di Istanbul, le sue parole a “SportsDigitale”.

Krunic al Fenerbahce, il presidente turco: “Il Fenerbahce lo aveva cercato anche in estate”

“Abbiamo aggiunto Krunic alla nostra rosa per meno di tre milioni di euro”, ha fatto sapere il massimo dirigente della società turca. Il bosniaco ha lasciato i rossoneri in inverno dopo che lo stesso Fenerbahce lo aveva a lungo cercato anche in estate, quando la cifra sul piatto era vicina ai 10 milioni di euro ma il Milan aveva detto no.