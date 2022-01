Kulusevski offerto ad una big italiana

L’agente di Kulusevski apre al Milan

Milan, arriva Kulusevski? L’agente del calciatore ha offerto il calciatore ai rossoneri, positiva la formula del prestito e Milan interessato, ma Maldini & co. al momento scartano l’ipotesi di obbligo di riscatto e comunque giudicano troppi alti i 25 milioni di euro richiesti. Una trattativa che potrebbe presto infiammarsi, la destinazione è gradita dal giocatore, il Milan troverebbe il rinforzo ideale per la mediana perfetto per completare la rosa dei rossoneri.